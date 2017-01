Otvoren književni natječaj „Klimatska fikcija“! Najava

U zadnje vrijeme nam svima postupno postaje jasno da scenariji “kraja svijeta”, iznenadnih globalnih katastrofa i sveopće kataklizme koje radikalno mijenjaju narav budućnosti nisu više samo holivudski klišeji, već znanstveno utemeljena činjenica. Iz dana u dan sve više stručnih studija svijetu daju do znanja da globalna temperatura raste, od čega najnovija obznanjuje da bi njezin porast do 2100. godine mogao biti negdje između 4.7 °C to 7.3 °C, što bi za planet i sve njegove podstanare bilo pogubno.

Već dosadašnji globalni porast temperature od 1 °C, u odnosu na predindustrijsko razdoblje, za posljedicu ima nepredvidive vremenske uvjete, suše i poplave. Otapanje polarnog leda uzrokuje porast razine oceana i mora, što dugoročno prijeti većini gradova, sela i naselja na svjetskim obalnim područjima. Osim toga, porast globalne temperature ima direktan utjecaj na poljoprivredu i proizvodnju hrane, na biljne i životinjske vrste, dosad prilagođene drukčijim uvjetima, na samo ljudsko zdravlje pa i na globalne prevrate, migracije i zaoštravanje međunarodnih odnosa.

Što će klimatske promjene značiti za nas osobno? Kako će promijeniti što jedemo, gdje živimo, koga štitimo i kako se organiziramo? Kako će utjecati na druge, koji žive u drukčijim sustavima i geografskim širinama? Kako će svijet prihvatiti promjenu - kao fragmentirani geo-politički prostor ili kao cjelina? Izolacijom ili solidarnošću? To želimo čuti od vas!

Pozivamo vas da svoje vizije budućnosti kroz ovaj natječaj podijelite s nama. Dajte svojoj mašti na volju, ali s obzirom na uvjete natječaja:

Uvjeti natječaja:

Prihvaćaju se dosad neobjavljene kratke priče (od 3 – 7 kartica teksta) i kratke pjesničke forme (poezija - slam, u stihu, prozi, epigrami, itd. do 1 kartice teksta). 1 kartica=1800 znakova s razmacima.

Jedan autor/jedna autorica može poslati samo jedan rad - jednu priču ili jednu kratku pjesničku formu.

Podloga radnje moraju biti klimatske promjene ili njihov utjecaj te ona mora biti smještena u bližu ili dalju budućnost, dok je sama tema i način obrade dana na slobodu autorima/icama. Bilo kakve stvarne ili moguće političke, društvene, kulturne i tehnološke implikacije klimatskih promjena mogu biti uzete za temu. Ipak, valja uzeti u obzir da koncept treba biti utemeljen u suvremenoj znanosti o klimatskim promjenama.

Natječaj je otvoren isključivo osobama koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Prihvaćaju se samo radovi na hrvatskom jeziku.

Prihvaćaju se samo radovi na hrvatskom jeziku. Radovi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u formatu .doc ili .docx (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, prored 1,5, obostrano poravnano - justified)

Zelena akcija zadržava pravo korištenja odabranih materijala i nakon završetka natječaja.

Natječaj je otvoren od 13. 12. 2016 do 22. 1. 2017. u 23:59. Radove možete prijaviti putem ovog obrasca: https://goo.gl/forms/uF9ASNKQXTcCWuxx2. Svakom radu će biti dodijeljena šifra te će u tom obliku biti proslijeđen žiriju. Žiri čine Dora Sivka (Zelena akcija), Dunja Kučinac (Booksa) i Milena Benini, SF spisateljica.

Etape natječaja i nagrade

Najbolje priče i kratke pjesničke forme (20-ak) biti će izabrane od strane žirija te će biti uključene u Cli-fi tiskanu i online publikaciju i predstavljene u Booksi. Publikacija će biti besplatna za dijeljenje, a kasnije će se prevesti i na engleski te distribuirati preko mreže Friends of the Earth. Od užeg izbora, pet najboljih priča i/ili pjesničkih formi biti će ilustrirane te će ući u završni krug natječaja. Najboljih pet radova biti će predstavljeni i čitani od strane profesionalca na 4. E?! - Okolišnom filmskom festivalu (21. - 23. 4. 2017., Kino Tuškanac). Publika će potom glasati za najbolji od pet radova koji će osvojiti glavnu nagradu od 2. 000 kn .

Ukoliko imate pitanja, slobodno se obratite na: sven@zelena-akcija.hr

Veselimo se vašim radovima i suradnji!